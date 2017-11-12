Rajoy, Katalonya yönetimindeki depremin ardından ilk kez Barselona'da

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'nın merkeze bağlanmasının ardından ilk kez Barselona'ya gitti.

21 Aralık'ta Katalonya'da yapılacak seçimler için Barselona'ya giden Rajoy, seçim kampanyası çerçevesinde bir otelde partililerle buluştu.

Ülkedeki yatırımcılara Katalonya'yı terk etmemeleri gerektiği çağrısını yapan Rajoy, "Mümkün olan en kısa sürede sosyal ve ekonomik gerilimleri azaltmak için acele etmeli" diye konuştu.

Katalan lider Carles Puigdemont'un azlinin üzerinden ise 2 hafta geçti. Barselona sokaklarını dolduran 750 bin Katalan, tutuklu siyasilerin serbest bırakılmasını istedi.

21 Aralık'ta Katalonya'da yapılacak yerel seçimlerde, tutuklu siyasetçilerin de aday olacağı belirtildi.

Katalonya Parlamentosu, 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Eski Katalonya yerel hükümetinin 8 bakanı ve bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin iki temsilcisi cezaevinde.

Eski Katalan lider Carles Puigdemont ve beraberinde Belçika'ya kaçan 4 eski Katalan bakan, Brüksel'de yürütülen mahkeme sürecinin sonucunu bekliyor.

Kaynak: TRT Haber