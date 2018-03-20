  • 20 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.934
    EURO 4.822
  • BIST 116431.78
    ALTIN 165.773
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Raid Salah'a şartlı tahliye ihtimali

Raid Salah'a şartlı tahliye ihtimali

İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Raid Salah'ın şartlı tahliyesini prensipte kabul etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Raid Salaha şartlı tahliye ihtimali

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın avukatı Halid Zabarka, Hayfa kentindeki sulh mahkemesinin müvekkilinin şartlı tahliyesini prensipte kabul ettiğini söyledi.

Şartlar ise pazartesi günkü duruşmada belli olacak.

Zabarka, Salah'ın Kefr Kenna'daki ikametgahında geniş çaplı kısıtlamalarla ev hapsinde tutulmasının muhtemel olduğuna dikkati çekti.

Evde kalması teklif edildi 

"Şeyh Salah'ın savunma heyeti olarak bizler kendisinin tutukluluğunun sürmesine bir gerekçe olmadığını düşünüyoruz." diyen Zabarka, İsrail savcılığının elindeki tüm gerekçelerini ortadan kaldırmak amacıyla Kefr Kenna'daki evinde kalması teklifinde bulunduklarını sözlerine ekledi. 

Şeyh Salah'ın 1948 Filistin İslami Hareketi lideri olması nedeniyle ev hapsi gibi şartlı tahliye durumunda dahi sevenlerinin evine akın etmesi İsrail güvenlik birimleri tarafından tehlikeli kabul ediliyor.

İsrail hukukuna göre gelecek hafta mahkemenin şartları duyurulana dek Salah'ın hapiste kalması gerekiyor. Mahkemenin bu şartlı salıverilme kararı İsrail savcılığı tarafından durdurulabilir.

Raid Salah'ın gözaltına alınması

1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla gözaltına alınmıştı. İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail mahkemesi son olarak Salah'ın gözaltı süresinin bir sonraki duruşmanın yapılacağı 22 Mart'a kadar uzatılmasına karar vermişti.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Raid Salah, israil, Filistin İslami Hareketi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER