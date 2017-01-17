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Buradasınız : » » Raid Salah'a beraat kararı

Raid Salah'a beraat kararı

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 9 ay önce İsrail tarafından alınan tutuklama kararının ardından serbest bırakıldı.

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Raid Salaha beraat kararı

Şeyh Raid Salah'ın avukatı Halid Zebarika, yaptığı açıklamada İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Raid Salah'ın serbest bırakıldığını resmi olarak açıkladığını söyledi.

Zebarika, serbest bırakılan Salah'ın nerede olduğunu henüz bilmediklerini, "Şu an Rimon Hapishanesi'nin önünde çıkışını bekliyoruz. Ancak başka bir hapishaneye nakledilmiş ve oradan serbest bırakılmış da olabilir. İsrailli yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz." dedi.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah, 9 yıl önce verdiği bir cuma hutbesinde "şiddete teşvik" ettiği gerekçesiyle İsrail mahkemesi tarafından 18 Nisan 2016'da 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Salah, geçen mayıs ayından bu yana Bi'ru's-Seba kentindeki hapishanede tek kişilik hücrede tutuluyordu.

Etiketler: şeyh raid salah, islami hareket lideri, filistin, israil mahkemesi
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