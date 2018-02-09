PyeongChang Kış Olimpiyatları Güney ve Kuzey Kore'yi birleştirdi

2018 Kış Olimpiyatları, PyeongChang Olimpik Stadı'nda muhteşem bir törenle başladı. 91 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu geçit töreninde yer aldı.

8 sporcu ile oyunlara katılan Türkiye'nin bayrağını kayakla atlama milli sporcusu Fatih Arda İpcioğlu taşıdı.

Törende Güney ve Kuzey Kore sporcuları ortak bayrak altında yürüdü. Geçit töreninin ardından Güney Kore'nin tarihi, görsel şölenle aktarıldı.

Bin 218 drone kamerasıyla yapılan olimpiyat halkaları ve snowboard sporcusu görüntüsü Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.

Törenin sonunda 24 Ekim'de Yunanistan'dan yola çıkarılan olimpiyat meşalesi PyeongChang Olimpik Stadı'na getirildi.

Oyunların simgesi olimpiyat ateşini, Güney Koreli Buz Pateni sporcusu Kim Yu-Na yaktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener de açılış törenini izleyenler arasında yer aldı.

15 disiplinde 102 madalyanın dağıtılacağı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları 25 Şubat'ta sona erecek.

"Birleşik Kore" alkış aldı

"Barış" temalı koreografilerle başlayan organizasyonun geçiş törenine, iki yıldır diplomatik ilişkileri olmayan Güney Kore ile Kuzey Kore'den sporcuların "Birleşik Kore" bayrağı altında katılması, tribünlerden büyük alkış aldı.

Spor organizasyonları için özel olarak tasarlanan ve Kore Yarımadası ile etrafındaki adaların yer aldığı Birleşik Kore bayrağını, Kuzey Koreli buz hokeyci Chung Gum Hwang ile Güney Koreli kızakçı Yun-jong Won taşıdı.

"Küresel barışa doğru atılan ilk adım için bir başlangıç"

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, birçok devlet başkanı ve liderin katıldığı PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninden önce verilen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, "Burada hep bir arada olsak da farklı ülkelerin çözmesi gereken çok sayıda zorlu mesele mevcut. Güney Kore'nin de başka ülkelerle çözülmesi gereken güç sorunları var." dedi.

İki Kore'nin olimpiyatlarda birleşik bir kadın hokey takımı oluşturma yönünde vardığı anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını dile getiren Moon Jae-in, "Burada bir arada olmamız, küresel barışa doğru atılan ilk adım için değerli bir başlangıç olacak." dedi.

Kim Jong-un'un kız kardeşi ile ABD Başkan Yardımcısı Pence aynı karede

Güney Kore Devlet Başkanı, konuşmasında, iki Kore arasında son dönemdeki yakınlaşmanın gelecekte diyalog ve barışı temin edeceğini ümit ettiğini de vurguladı.

PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde de Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in arka arkaya oturması dikkati çekti.

Kim'in kız kardeşi ve İşçi Partisi Propaganda Dairesi Birinci Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong ve Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam, törende Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin arasındaki Pence'in arkasında görüntülendi.

Damga vuran fotoğraf

Bu arada, Kim Yo-jong'un törende Moon Jae-in ile el sıkıştığı da görüldü.

Guterres, Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, PyeongChang'deki Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılan Genel Sekreter Antonio Guterres'in Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam ile kısa bir görüşme yaptığını açıkladı.

Haq, Guterres'in görüşmede, Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanmaya barışçıl bir çözüm bulunması için tüm tarafların diyalog kurması beklentisi içinde olduğunu Kim'e ilettiğini söyledi.

İki yıldır diplomatik ilişkileri olmayan Güney Kore ile Kuzey Kore, sporcularının açılış töreninde tek bayrak altında yürümesi ve olimpiyatlarda birleşik bir kadın hokey takımı oluşturma konusunda anlaşmıştı.

PyeongChang'deki Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de katıldı.

Kaynak: TRT Haber/AA