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Buradasınız : » » PYD/YPG, Afrin'den Bab ilçesine saldırdı: 1 çocuk öldü, 2'si ağır 5 yaralı

PYD/YPG, Afrin'den Bab ilçesine saldırdı: 1 çocuk öldü, 2'si ağır 5 yaralı

Terör örgütü PYD/YPG'nin Afrin'den, Fırat Kalkanı Harekatı'nın düzenlendiği bölgede bulunan Bab ilçesine yönelik saldırılarında 1 çocuk öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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PYD/YPG, Afrinden Bab ilçesine saldırdı: 1 çocuk öldü, 2si ağır 5 yaralı

Bab Sivil Savunma yetkilisi Ebu Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki Hikme Hastanesinin yaklaşık 150 metre yakınında sivillerin yaşadığı çadır kurulu alana bomba isabet ettiğini söyledi.

Selim, "Saat 19.30 sularında meydana gelen saldırıda, 10 yaşındaki bir çocuk yanarak can verdi. Aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye sevk edildi." dedi.

Bab ilçesinde güvenliği sağlayan Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Ebu İsmail de AA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/YPG'nin Bab'ın 10 kilometre batısındaki Şeale bölgesinden top ya da roketle saldırdığını söyledi.

Terör örgütü, gece saat 01.00 sularında da Suriye-Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesinin hastane bölgesini hedef almıştı. Saldırıda psikiyatri hastanesinde tedavi gören kadın hastalardan 1'i ölmüş, 14'ü de yaralanmıştı.

Kaynak:AA

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