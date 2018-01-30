PYD/PKK'nın Telabyad'daki hendekleri görüntülendi

Terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Telabyad ilçesinin batısındaki hakim iki tepenin arasına hendek kazıldığı görüldü. Hendeklerin geçtiğimiz günlerde sisli havada kazıldığı tahmin ediliyor.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'nin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad ilçesine,terör örgütü PYD ve YPG' batısındaki Mınbatih köyü ile 2 km uzaklıktaki hakim iki tepe arasına hendekleri görüntülendi.

Mevziler hala aktif, hareketlilik gün boyu sürüyor

Terör örgütü PYD'nin Minbetih köyünde mevzilerinin hala aktif ve flamalarını asılı olduğu da belirlenirken her iki tepede ve gözetleme kulelerinde hareketliliğin gün boyu sürdüğü gözlemlendi.

Türkiye tarafında sessizliğin hakim olduğu sınırın Suriye tarafında ise askeri araçlar dikkat çekti.