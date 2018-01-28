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Buradasınız : » » PYD/PKK'nın Halep'teki sızma girişimi engellendi

PYD/PKK'nın Halep'teki sızma girişimi engellendi

Suriye Halep ili kuzeyindeki Mare ilçesinde PYD/PKK'lı teröristlerin sızma girişimi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından engellendi.

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PYD/PKKnın Halepteki sızma girişimi engellendi

ÖSO askeri komutanlarından Ebu Sıtayf Minnağ yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/PKK mensuplarının Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Mare ilçesinin güneyindeki Tuveys bölgesine sızma girişiminde bulunduğunu belirtti.

Girişimlerin bölgede bulunan ÖSO tarafından püskürtüldüğünü aktaran Minnağ, "Çıkan çatışmalarda 4 terörist öldürüldü, 17 terörist de yaralandı" dedi.

Minnağ, terör örgütünün bu saldırılarının, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO'nun Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na cevap verme girişimi olduğunu belirtti.

Terör örgütü PYD/PKK yuvalandığı Afrin ilçesindeki bazı noktalardan muhaliflerin kontrolündeki Azez ve Mare ilçelerindeki bazı bölgelere aralıklarla sızmaya çalışıyor. Örgüt ayrıca Fırat Kalkanı bölgelerindeki sivil yerleşimlere de havan topu saldırıları düzenliyor.

AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Halep
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