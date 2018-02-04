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Buradasınız : » » PYD/PKK'nın Afrin'de sivilleri canlı kalkan yapma hazırlığı

PYD/PKK'nın Afrin'de sivilleri canlı kalkan yapma hazırlığı

Terör örgütü PYD/PKK, sivillerin yoğun yaşadığı Afrin kent merkezinin çevresine hendekler kazıp savunma duvarları örüyor.

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PYD/PKKnın Afrinde sivilleri canlı kalkan yapma hazırlığı

Afrin'i işgal eden terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na karşı ilçe merkezi çevresine hendekler kazıp savunma duvarları örüyor.

Hendekler kazarak sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyorlar

TSK ve ÖSO'nun yürüttüğü harekat nedeniyle birçok bölgeden geri çekilmek zorunda kalan terör örgütü PYD/PKK, sivillerin yoğun yaşadığı Afrin kent merkezi civarında savunma amaçlı hazırlıklar yürütüyor. 

Terör örgütü Afrin'in dış mahallelerinde ve ana girişlerinde hendekler kazıp duvarlar örüyor.

Sivillerin kentten ayrılmasına izin vermeyen terör örgütü PYD/PKK, hendek, duvar ve mevzilerle, muhtemel bir şehir çatışmasında sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor.

Bunun yanı sıra kendilerini halkın arasına saklamaya çalışan terör örgütü, harekata karşı propagandasını sivil ölümleri üzerine kurmayı planlıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, PYD, PKK, afrin
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