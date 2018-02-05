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Buradasınız : » » PYD/PKK yandaşlarına Roma'da yürüyüş izni verilmedi

PYD/PKK yandaşlarına Roma'da yürüyüş izni verilmedi

İtalya'nın başkenti Roma'da eylem yaparak daha sonra Vatikan'a izinsiz gitmek isteyen terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahale etti.

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PYD/PKK yandaşlarına Romada yürüyüş izni verilmedi

İtalyan resmi haber ajansı Ansa'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sabah Vatikan'daki temasları sırasında Vatikan'ın yakınındaki Kutsal Melek Kalesi'nin (Castel Sant Angelo) önünde toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşları yasa dışı eylem yaptı.

Alandaki eylemin ardından bir grup örgüt yandaşının, Vatikan'daki Aziz Petrus (St. Peter) Meydanı'na izinsiz gitmek istemesi üzerine polis müdahalede bulundu. Yaşanan arbedede göstericilerden bir kişi yaralandı, ikisi de gözaltına alındı.

Vatikan'a gitmelerine izin verilmeyen PYD/PKK yandaşları, Kutsal Melek Kalesi'nin bahçesinde polis çemberine alındı.

İtalyan polisi çekilen fotoğraflardan çatışmaya dahil olan örgüt yandaşlarının kimliklerini tespit etmeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti boyunca geçerli olan ve her türlü gösteri ya da toplantı girişiminin yasaklandığı "yeşil bölge", Aziz Petrus Meydanı, Halk Meydanı, Kolezyum ve Circo Massimo'yu içine alan bir yeri kapsıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İtalya, roma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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