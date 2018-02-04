PYD/PKK yandaşları Doğu Gutalı bebeği Afrinli yaptı

Türkiye'nin 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ettikçe terör örgütleri de harekatını karalamak için her türlü kara propagandayı deniyor. Sosyal medyada dolaşıma sokulan 3 fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı anlaşıldı.

PYD/PKK destekçileri, bu kez Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'yı bir kez daha yalanlarına alet etmeye kalktı.

"TSK'nın Afrin'de öldürdüğü bebek" diye paylaşılan fotoğrafın, Doğu Guta'da abluka nedeniyle yetersiz beslenme ve ilaçsızlıktan ölen 1,5 yaşındaki Ümame bebeğe ait olduğu belirlendi.

"TSK'nın Afrin'de tarihi eserlere zarar verdiği" şeklinde propagandada kullanılan fotoğrafın da 31 Ocak'ta Tunceli'de PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen ortaçağdan kalma bir esere ait olduğu tespit edildi.

Sosyal medyada "TSK'nın çocukları hedef aldığı" yalanıyla paylaşılan cansız çocuk fotoğrafının Halep'te çekildiği ve 10 Haziran 2013'te bir sitede paylaşıldığı ortaya çıktı.

Harekatın başarılı devam etmesi terör örgütlerini korkutuyor

Daha önce de PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim'in sosyal medyadaki hesabından desteklediği, "Türkiye Afrin'de katliam yapıyor" yalanıyla servis edilen görselin, Doğu Guta'da 2014'te çekildiği ortaya çıkmıştı.

Terörist elebaşlarından Salih Müslim Afrin diye Doğu Guta'yı paylaştı

PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları da Afrin'de stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nda çekilen ve harekatın sembolü haline gelen Türk bayraklı asker fotoğrafına DEAŞ'a ait bir görsel montajlamıştı.

PYD/PKK yandaşları Türk bayrağına montajla yalan üretti

Dün de Gazzeli bir kız çocuğunun fotoğrafının, örgütün Almanya mitingi için hazırladığı pankartta Afrinli bir çocuğa aitmiş gibi paylaşıldığı anlaşılmıştı.

PYD/PKK'nın sosyal medyadaki kara propagandası devam ediyor

Kaynak: AA