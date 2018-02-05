PYD/PKK Suriye'nin kuzeyinde çocukları kaçırıp zorla örgüte alıyor

YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde Süryani ve diğer halklara uyguladığı baskı ve insan hakları ihlallerini anlatan Dünya Süryaniler Konseyi Başkanı Johny Messo, terör örgütünün çocuk kaçırdığını söyledi.

"Çocukları ailelerinin ellerinden zorla alarak silah altında tutuyor"

"Süryani, Arap ve Kürt çocukları, sokakta veya evlerden kaçırılarak zorla YPG'ye alınıyorlar. Bu kaçırmalar yeni değil, geçen yıl da oldu. YPG, demokrasi, insan hakları ve özgür iradeden bahsediyor ama bunu başkasına uygulamaya gelince yapmıyor ve çocukları ailelerinin ellerinden zorla alarak silah altında tutuyor. YPG ve PYD, orada yaşayan Süryanileri kullanarak 'Ortadoğu'da gerçek demokrasinin geleceğinden ve insan haklarının korunacağından' bahsediyor. Bir grup Süryani de maalesef buna inanıyor ama bu iyi ki çok küçük bir grup çünkü biz YPG'nin oradaki halka bu anlattıklarını uygulamada göremiyoruz."

"YPG oradaki bölgeleri işgal etmek için fırsat buldu"

Bölgedeki Süryaniler ise yaşadıkları zulümü anlatmaya korkuyor, geleceğe yönelik kaygıları var.

"Suriye'nin kuzeyinde son yıllarda çok şeyler yaşanıyor ama orada yaşayan insanlar bunu dışarıya anlatmaya korkuyorlar. YPG'nin Süryanilere ve bölgedeki insanlara uyguladığı baskı insanların oradan kaçmaları için sebep oluyor. Süryaniler artık kendileri için orada bir gelecek görmüyor. Sayısını bilmiyorum ama şimdiye kadar çok sayıda Süryani o bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. YPG oradaki bölgeleri işgal etmek için fırsat buldu. Başkalarının zararına da olsa kendi pozisyonlarını güçlendirmek istiyorlar."

Batı medyası kör, sağır ve dilsiz

Messo ayrıca orada yaşanan çoğu şeyin Batı medyasına yansımadığını da vurguluyor.

"Biz buna çok üzgünüz. Bizim dışarıya anlatmak istediklerimiz Batı medyasının yansıtmak istediklerine uymuyor. Aslında bölgeyle ilgili anlatacak çok şeyler var. Geçen yıllarda YPG'nin Süryaniler üzerindeki baskısı arttı."

"Türkiye, Suriye'de barış olmasını istiyor"

Son yıllarda bölgede konuşlanmak için yaptıklarına bakıldığında YPG'nin sadece kendi çıkarları için çalıştığını söyledi.

"Çıkarları da Suriye halkının toplu çıkarlarına uymuyor. YPG, kendi çıkarları yönünde uygulamalarını sürdürdükçe bölgede yaşayan diğer halklara ve azınlıklara yönelik büyük tehlike ve risk oluşturuyor. Türkiye, YPG'nin kendilerine yaptığı eylemlere karşı reaksiyon olarak cevap veriyor çünkü Türkiye Suriye'de barış olmasını istiyor. Türkiye, Irak, İran ya da kendi topraklarındaki insanları harekete geçirebilecek bir 'Kürdistan' tampon bölgesi oluşmasını istemiyor. Bizim için önemli olan Suriye'nin toprak bütünlüğüdür ama YPG ve PYD, bölgede kendi federal devletini kurmak istiyor."

"Bölgede çıkarı olanlar siyasi oyunlara değer veriyor"

Messo, Suriye'nin kuzeyinde barış ve güvenli bölge olabilmesi için politikanın değişmesi ve insanların birbirine saygılı olması gerektiğini dile getirerek, bölgede çıkarı olanların, sivillerin hayatından ziyade siyasi oyunlara değer verdiğini anlattı.

Kaynak: AA