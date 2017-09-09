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PYD/PKK, Suriye'de Deyrizor operasyonunu başlattı

Terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye'de ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Deyrizor iline kuzeyden operasyon başlattığı bildirildi.

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PYD/PKK, Suriyede Deyrizor operasyonunu başlattı

Terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye'de ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Deyrizor iline kuzeyden operasyon başlattığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK operasyona Haseke'ye bağlı Kırkyedi beldesi üzerinden başladı.

Haseke'nin güneyindeki Şeddadi'de Cipse konutlarından yönetilen operasyon kapsamında PYD/PKK militanları Kırkyedi beldesinden güneybatıya doğru ilerleyerek Deyrizor'a yöneldi.

İç savaş öncesi yaklaşık 230 bin kişinin yaşadığı Irak sınırındaki Deyrizor'un büyük bölümü Temmuz 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

İl kırsalına hakim olan DEAŞ, il merkezi ve çevresinde de rejim güçlerini kuşatmada tutuyordu.

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, 5 Eylül'de rejim güçlerinin batıdan ilerleyerek Deyrizor il merkezine ulaştığını ve bu bölgedeki 3 yıllık DEAŞ kuşatmasını kırdığını duyurmuştu. AA

Etiketler: suriye, abd, PYD/PKK
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