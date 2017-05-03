PYD/PKK ile Arap aşireti arasında çatışma çıktı

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde, örgüt mensupları ile aşiretler arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PYD/PKK unsurlarının dün Şeddadili bir sivili öldürmesinin ardından olaya tepki gösteren ilçedeki aşiret mensupları, PYD/PKK militanlarıyla çatışmaya girdi.

Kaynaklar, yaklaşık 3 saat süren çatışmada ölü ve yaralılar olduğunu ancak sayının henüz belli olmadığını aktardı.

Aşiretlerin Şeddadi içindeki bazı PYD/PKK karargahlarını kuşattığını belirten kaynaklar, terör örgütünün de ilçenin çevresine yığınak yaptığını, giriş çıkışları kapattığını ifade etti.

Bölgedeki bazı kanaat önderlerinin arabuluculuk çabalarına rağmen Şeddadi'de gerginliğin halen devam ettiği öğrenildi.

Yerel kaynaklar, Şeddadi halkının, DEAŞ mensubu olunduğu suçlamasıyla keyfi tutuklamaları, zorunlu askerlik uygulamaları ve haraç alması nedeniyle PYD/PKK'ya karşı uzun süredir öfkeli olduğunu kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, 25 Şubat 2016'da, şiddetli çatışmalarında ardından Haseke'nin güneyindeki Şeddadi'den çekilerek ilçeyi PYD/PKK'ya bırakmıştı. PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde kontrolündeki bölgelerde, Arap ve Türkmenler zorunlu göç, keyfi tutuklama ve işkence gibi uygulamalara maruz kalırken Kürtler de zorla askere alınıyor. AA