PYD/PKK, ENKS'nin Suriye'deki son ofisini de kapattı

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK, Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) Kamışlı'daki sekreterlik ofisini kapattı.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ENKS'nin Kamışlı'nın Batısemt mahallesinde bulunan son ofisi, sabah PYD'ye bağlı silahlı kişiler tarafından basıldı.

Ofisteki ENKS meclisi üyelerini çıkartan PYD/PKK mensupları sekreterlik ofisini mühürledi.

Bunun üzerine ENKS üyeleri ofisin önünde oturma eylemi yaptı.

ENKS Temsilcisi Fuad Aliko, ofisin kapatıldığın teyit etti.

Aliko, "Geçen hafta biz Kamışlı'da kapatılan ofislerden birini açmaya kalktık, 24 saat sonra ofis tekrar kapatıldı. Bizden ruhsat talebinde bulunmamızı istiyorlar ama bunu reddediyoruz. Israrlıyız ve ofisleri tekrar açmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde son 1,5 ayda ENKS'ye ait 40 ofisi kapatmıştı. AA