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Buradasınız : » » PYD/PKK elebaşları, ABD'nin Suriye'deki 'terör ordusu' planını itiraf etti

PYD/PKK elebaşları, ABD'nin Suriye'deki 'terör ordusu' planını itiraf etti

Terör örgütü PYD/PKK elebaşları, Pentagon ve CIA tarafından eğitilen teröristlerle Suriye'de düzenli ordu kurma hazırlıklarını anlattı.

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PYD/PKK elebaşları, ABDnin Suriyedeki terör ordusu planını itiraf etti

İngiliz The Times'ın haberine göre, Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK'nın elebaşlarından Abdülkadir Effedili, ABD desteğiyle işgal ettikleri kentlerin durumuna ilişkin, "Tehditlere cevap vermek için kendi ordumuzu oluşturuyoruz." dedi.

ABD'den 400 teröriste eğitim

Türkiye, İran ve Beşşar Esed rejimine ait güçlerin, örgütün elindeki tüm toprakları almak istediğini savunan Effedili, ABD desteğine duydukları güveni, "İranlıların ve Suriye rejiminin, ABD buradayken ülkenin tümünü kontrol etmeye çalışmayacağından eminiz." sözleriyle ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, 22 Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önleme gerekçesini ileri sürerek, Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmuştu.

ABD'nin PYD/PKK'nın Kandil yapılanmasıyla yeni oluşum için ilk etapta 400 terör örgütü mensubuna eğitim verdiğini bildirmişti. Bu eğitim de Pentagon ve CIA tarafından verilmişti.

Haberde, ABD'nin sınır muhafız birliği adı altında verdiği eğitim ve diğer yardımlarla, örgütün "Kuzey Ordusu" adını verdiği sözde düzenli oluşumun altyapısını kurduğu belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığı da dün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'i çağırarak, örgüt mensuplarına verilen silahlı eğitime ilişkin rahatsızlığı iletmişti.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: sdg, PYD, PKK, Abdülkadir Effedili
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