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Buradasınız : » » PYD/PKK Afrin'den saldırılarını sürdürüyor

PYD/PKK Afrin'den saldırılarını sürdürüyor

Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'den Suriye'nin Türkiye sınırındaki ilçesi Azez'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Son havan topu saldırısında ikisi ağır üç sivil yaralandı.

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PYD/PKK Afrinden saldırılarını sürdürüyor

Azez'deki siviller, sık sık Afrin'deki PYD/PKK tarafından hedef alınıyor. Terör örgütü PYD/PKK, Perşembe günü yine Afrin'den Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesine havan topu saldırısı düzenledi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda 3 sivil yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı bölgesinin tamamını ve İdlib çatışmasızlık bölgesini tehdit ediyor. Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü de coğrafi yükseltileri nedeniyle Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor.

Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor.

Suriye-Türkiye sınır hattının yüzde 65'i PYD/PKK'nın işgali altında.

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, afrin, PYD, suriye
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