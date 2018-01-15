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Buradasınız : » » PYD/PKK Afrin'de sivillere saldırdı

PYD/PKK Afrin'de sivillere saldırdı

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK, Türkiye sınırındaki Afrin'de sivil yerleşimlere roket saldırısı düzenledi. TSK unsurları, terör örgütü mevzilerine top atışı yaptı.

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PYD/PKK Afrinde sivillere saldırdı

Terör örgütü dün gece yarısına doğru, Afrin'deki mevzilerinden Türkiye sınırında Özgür Suriye Ordusu unsurlarının kontrolünde olan sivil yerleşimlere çok sayıda roket attı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Saldırının ardından TSK terör örgütü mevzilere top atışı yaptı

Saldırının hemen ardından, Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Fırat Kalkanı Harekatı alanı ve İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu TSK unsurları, Afrin'deki terör örgütü mevzilerine top atışı yaptı.

PYD/PKK, zaman zaman Afrin üzerinden Azez'deki yerleşim birimlerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, suriye, roket saldırısı, PYD/PKK, afrin
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