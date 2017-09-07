  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » PYD'nin sınıra astığı bayraklar kaldırıldı

PYD'nin sınıra astığı bayraklar kaldırıldı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi sınırına terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca bir süre önce asılan ve Türkiye'den de gürülebilen rejime ait bayraklar kaldırıldı.

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PYDnin sınıra astığı bayraklar kaldırıldı

Kilis'in karşı tarafındaki Afrin sınır hattına çekilen rejime ait bayraklar kaldırılırken Rus bayraklarının sayısı ise teke indirildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin kontrolündeki Afrin sınırında yer alan hakim tepelere bir süre önce asılan ve Türkiye tarafından da görülebilen rejim bayrakları ile Rus bayraklarının birçoğunun bulundukları yerde olmadığı görüldü.

Kalan tek Rus bayrağının yakınında üzerinde radar cihazı bulunduğu belirtilen araç dikkati çekerken modüler güvenlik duvarı çalışmalarının sürdüğü Türkiye-Suriye sınır hattında güvenlik güçlerinin bölgedeki üst düzey önlemleri devam ediyor. AA

Etiketler: Kilis, PYD, bayrak
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