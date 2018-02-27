PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslüm serbest bırakıldı

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan terör örgütü PYD'nin elebaşlarından Salih Müslüm, davanın görüleceği Prag Şehir Mahkemesine kelepçeli getirildi.

Şehir mahkemesi sözcüsünden edinilen bilgiye göre, Müslim'in duruşması TSİ 13:00'da başladı. Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi.

Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı.

[Terörist Salih Müslüm'ün serbest bırakılması] Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Çekya'dan çıkan karar Türkiye için şaşırtıcı bir karar olmamıştır. Çünkü Avrupa üyesi ülkelerin Türkiye aleyhine terör faaliyeti sürdürenlere yaklaşımları ortadadır. pic.twitter.com/SXzS2jq4Qc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Şubat 2018

"Savcılığın tutuklama talebi reddedildi"

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Hukuk Biriminden alıdığı bilgiye göre, savcılığın terörist Müslim’in tutuklanılmasını talep ettiği ancak mahkemenin bu talebi reddederek serbest bıraktığı bilgisini paylaştı.​

Ceza Hukukçusu Ersan Şen, PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslüm'ün serbest bırakılması kararını @trthaber'e değerlendirdi.https://t.co/VvmlIQsoIE pic.twitter.com/kO6Emes7UD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Şubat 2018

Türkiye, Müslim’in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istiyor.

Terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Müslüm, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından aranıyordu.

12 Şubat'ta terörden arananların yer aldığı kırmızı listeye terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'nin elebaşı Salih Müslüm'ün ismi eklenmişti. Müslüm'ün ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber, AA