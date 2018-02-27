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Buradasınız : » » PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslüm serbest bırakıldı

PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslüm serbest bırakıldı

Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslüm serbest bırakıldı

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan terör örgütü PYD'nin elebaşlarından Salih Müslüm, davanın görüleceği Prag Şehir Mahkemesine kelepçeli getirildi.

Şehir mahkemesi sözcüsünden edinilen bilgiye göre, Müslim'in duruşması TSİ 13:00'da başladı. Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi.

Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı.

 

"Savcılığın tutuklama talebi reddedildi"

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Hukuk Biriminden alıdığı bilgiye göre, savcılığın terörist Müslim’in tutuklanılmasını talep ettiği ancak mahkemenin bu talebi reddederek serbest bıraktığı bilgisini paylaştı.​

 

Türkiye, Müslim’in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istiyor.

Terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Müslüm, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından aranıyordu.

12 Şubat'ta terörden arananların yer aldığı kırmızı listeye terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'nin elebaşı Salih Müslüm'ün ismi eklenmişti. Müslüm'ün ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor. 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: salih müslüm, Prag, çekya
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