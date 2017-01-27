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PYD sivillere ateş açtı: 7 ölü, 3 yaralı

PYD'li teröristlerin, Cerablus'tan Şiyuk köyüne dönmek isteyen Suriyeli sivillere açtığı ateş sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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PYD sivillere ateş açtı: 7 ölü, 3 yaralı

Suriye'de PYD'li teröristlerin, Cerablus'tan Şiyuk köyüne dönmek isteyen sivillere ateş açması sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fırat Nehri'nin doğusundaki Şiyuk köyü ve civarını terör örgütü DEAŞ'tan koruma bahanesiyle PYD'li teröristlerin bölgeye yerleşmesinin ardından yaklaşık 10 bin Arap kökenli Suriyeli, Cerablus'a geçti.

Suriyeli siviller, terör örgütü DEAŞ tehdidinin ortadan kalkması üzerine sosyal medya aracılığıyla harekete geçerek köylerine geri dönmek istedi.

Organize olan ve içlerinde kadın ile çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 Şiyuklu, daha önce terör örgütü PYD tarafından yıkılan Fırat Nehri üzerindeki Şiyuk Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk bayrakları taşıyan köylülere, An Nasiriyah bölgesindeki PYD'li teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Etiketler: PYD, Cerablus, Şiyuk, DEAŞ
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