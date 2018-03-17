Putin'in seçimi yeniden kazanması bekleniyor

Rusya’da milyonlarca insan seçimlerde oyunu kullanmaya hazırlanırken, son anketlere göre oyların yüzde 65 ila 70’ini alması beklenen Putin’in sandıklardan zaferle çıkarak, iktidardaki dördüncü dönemini 2024’e kadar sürdürmesi bekleniyor.

Kremlin yönetiminin ise seçimlerin sonuçlarından ziyade, seçime katılım oranıyla ilgilendiğine yönelik yorumlar Rus medyasında sıklıkla yazılırken, halkın yüzde 70’inin oy kullanması halinde, Putin’in elde edeceği zaferin tüm dünyanın gözünde “meşruiyet” kazanacağı yetkililer tarafından dile getiriliyor.

Gerek devlet gerekse de özel şirketler, çalışanlarına SMS ve e-mail yoluyla seçimlerde oy kullanmaları ve oy kullandıktan sonra yöneticilerini bilgilendirmelerine yönelik talimatlar verirken, halkın seçimlere katılımını arttırmak için de sandık kurulan yerlerde ücretsiz yiyecek dağıtılması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.

7 rakibine ezici bir fark atacağı tahmin ediliyor

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin’den bu yana, 18 yıllık iktidarıyla Rusya’nın en uzun süre görev yapan lideri olan Putin’in, seçimlerde yarışacak toplam 7 rakibine oy sayısı olarak ezici bir fark atacağı tahmin ediliyor.

İki kez art arda başkan seçilmesinin ardından, Rusya Anayasası'nın iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012 yıllarında başbakanlık görevini üstlenen Putin, 2012’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6’sını alarak tekrar başkan seçildi.

Putin, tek bağımsız aday

Yarınki seçimlerde tek bağımsız aday Putin olurken, 7 kişi de farklı partilerin adayları olarak yer alacak. Putin’in yanı sıra Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy, Komünist Parti adayı Pavel Grudinin, Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinsky, Büyüme Partisi lideri Boris Titov, Rusya Halk Konseyi Partisi lideri Sergey Baburin, Rusya Komünistleri Partisi lideri Maksim Suraikin ve Sivil İnsiyatif Partisi adayı Kseniya Sobçak yarışacak.

Oyların yüzde 65-70’ini kazanması bekleniyor

Rusya’da yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Putin’in seçimlerde oyların yüzde 65 ila 70'ini kazanması beklenirken, Grudinin’in yüzde 7, Jirinovskiy'nin yüzde 5,5, Yavlinsky ve Sobçak’ın yüzde 1’er, Titov, Baburin and Suraikin’in ise yüzde 0,3 oranında oy alabilecekleri tahmin ediliyor.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, Putin’in en önemli rakiplerinden birisi olarak gösterilen, Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy’ın ise yolsuzluk suçlamaları ve 2014’te mahkum edilmesi nedeniyle seçimlerde başkanlığa aday olamayacağını açıklamıştı.

Putin’in başarıları: Suriye ve Kırım

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rus siyaset uzmanı Abbas Gallyamov, Putin’in son dönemdeki en büyük siyasi başarıları olarak “Kırım’ın ilhakını” ve Suriye operasyonuna işaret etti.

Batı ile bozulan ilişkilerin de Rus halkını yönetim etrafında kenetlendirdiğine dikkati çeken Gallyamov, “Rusya’da güçlenen milliyetçi duygular insanları Putin’e yakınlaştırdı. Ancak diğer yandan ekonomik ve sosyal yapının da bozulması yönetimin uzun vadede başını ağrıtacaktır.” dedi.

Politik Enformasyon Merkezi Genel Müdürü Aleksey Muhin de Suriye ve Kırım’la ilgili gelişmelerin önemini vurgulayarak, “Yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki etkisinin azaltılması da Putin’in son dönemdeki başarıları arasında.” diye konuştu.

En büyük başarısızlığı: Düşük ekonomik kalkınma

Düşük ekonomik kalkınmanın ise Putin’in en büyük başarısızlığı olarak değerlendirilebileceğini anlatan Muhin, “Bu nedenle Putin’in yeni dönemde özellikle sosyal ve ekonomik reformlara odaklanması beklenebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya, NATO’ya karşılık verebilecek konumda

Siyasi Uzman Grubu Başkanı Konstantin Kalaçev ise Putin’in özellikle ülke savunmasına yönelik son dönemde yaptığı açıklamaları anımsatarak, “Rus halkının önemli bir kısmı NATO’ya karşı ve ülkemize yönelik tehditlere karşılık verebilecek konumda. Sosyologlara göre, bu son yılları kapsayan önemli bir başarı. İşsizlik ve enflasyondaki tarihin en düşük seviyeleri de ekonomide ideal bir konumda olmamamıza rağmen istikrarın sağlandığını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Putin’in rakipleri

Seçimde yarışacak adaylara bakıldığında, Sergey Baburin geleneksel değerleri savunan, özellikle yaşlılara hitap eden bir aday olarak ön plana çıkarken, Jirinovskiy özellikle göçmen karşıtı politikalarıyla ve devletin daha da güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğine yönelik vaatleriyle biliniyor.

Seçimin en popüler isimlerinden ünlü TV sunucusu Sobçak’ın demeçleri “Batı yanlısı” bulunurken, vaatleri arasında Rusya’ya “gerçek demokrasi” getirmek var. Rusya Komünistleri Partisi lideri Suraikin ise kapitalizm karşıtı söylemleri ve “Kapitalizme 10 Stalin darbesi” adlı siyasi programıyla tanınıyor.

Grudinin’in Putin’in ardından en çok oyu alması bekleniyor

Putin’in ardından seçimlerde en çok oyu alması beklenen Grudinin, sanayileşme ve tarım ağırlıklı yeni politikaların geliştirilmesi gerektiğini ve Sovyetler dönemine benzer köy ve taşra unsurlarının kalkındırılmasına yönelik hamleler vadediyor.

Rusya’nın en ünlü iş adamlarından Titov, seçim programında ekonomik reformları ön plana çıkartırken, Yabloko Partisi lideri Yavlinsky de genç nüfusa hitap eden demeçleriyle dikkat çekiyor.

Kaynak: AA