  • 06 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.78
    EURO 4.687
  • BIST 114982.22
    ALTIN 163.163
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Putin'in devlet başkanı seçiminde adaylığı onaylandı

Putin'in devlet başkanı seçiminde adaylığı onaylandı

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Mart ayında yapılacak devlet başkanı seçimi için bağımsız adaylığını onayladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Putinin devlet başkanı seçiminde adaylığı onaylandı

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu'nun yazılı açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in topladığı 1,6 milyon imzayla seçimlerde aday olabilmek için gereken 300 bin imza koşulunu karşıladığı belirtildi.

Parlamentodaki partilerin adayları Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy ve Komünist Partinin adayı Pavel Grudinin’in ardından adaylığı kabul edilen üçüncü isim Putin oldu.

Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinsky, Büyüme Partisi lideri Boris Titov, Rusya Halk Konseyi Partisi lideri Sergey Baburin, Rusya Komünistleri Partisi lideri Maksim Suraikin ve ünlü televizyon sunucusu Kseniya Sobçak, adaylıklarının onaylanmasını bekleyen diğer isimler.

Rusya’da yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Putin’in seçimlerde oyların yüzde 67’sini kazanması beklenirken, en yakın rakipleri Grudinin ve Jirinovskiy'nin yüzde 6’şar oy alabilecekleri tahmin ediliyor.

Rusya'da gelecek ay yapılacak seçimde Putin'in yanı sıra 7 adayın yarışması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: vladimir putin, rusya, başkanlık seçimi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER