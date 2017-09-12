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Buradasınız : » » Putin’in danışmanından S-400 açıklaması

Putin’in danışmanından S-400 açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Danışmanı Kojin, "Sözleşme imzalandı, uygulanmaya hazırlanıyor" dedi.

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Putinin danışmanından S-400 açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri-teknik iş birliğinden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, Rusya ile Türkiye arasında S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına yönelik sözleşmenin imzalandığını ve uygulanmaya hazırlandığını bildirdi.

Kojin, TASS haber ajansına verdiği röportajda, Rusya ile Türkiye arasında görüşmeleri yürütülen S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kojin "Sözleşme imzalandı, uygulanmaya hazırlanıyor. Biliyorsunuz, S-400 en kompleks teknik araçlardan oluşan en karmaşık sistemlerden birisidir. Bu yüzden burada pek çok nüans bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sözleşmeyle ilgili alınan tüm kararların kesinlikle iki ülkenin stratejik çıkarlarına uygun olduğunu garanti ettiğini söyleyen Kojin, bu bağlamda Türkiye'ye baskı yapmak isteyen bazı Batılı ülkelerin tepkisini anladıklarını belirtti.

Kojin, bu sistemler için pek çok ülkenin de sırada beklediğini sözlerine ekledi.

Etiketler: rusya, vladimir putin, S-400, uzun menzilli füze
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