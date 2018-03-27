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Buradasınız : » » Putin'den yangın faciasına tepki: İhmal ve sorumsuzluk

Putin'den yangın faciasına tepki: İhmal ve sorumsuzluk

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 64 kişini hayatını kaybettiği Kemerovo’daki AVM'ye giderek, hayatını kaybedenler için çiçek bıraktı.

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Putinden yangın faciasına tepki: İhmal ve sorumsuzluk

Rusya’nın Kemerovo kentindeki alışveriş merkezi yangınında ölü sayısıyla ilgili resmi açıklamalara inanmayan bir grup, gösteri düzenledi.

Yaklaşık 3 bin kişilik bir grup, valilik binası önünde toplanarak yerel yöneticilerin istifasını istedi.

Açıklanan resmi ölü sayısına inanmayan grup "gerçeklerin" açıklanmasını istedi.

Putin yaptığı konuşmada, AVM yangınında resmi makamların açıkladığı ölü sayısında şüpheye düşülmemesi, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere inanılmaması tavsiyesinde bulundu.

Sadece dinlenmek için AVM'ye gelen insanların hayatını kaybettiğini belirten Putin, "Nüfus yapısından söz ediyoruz ve bu kadar insanı neden kaybediyoruz? İhmalkarlık ve sorumsuzluktan" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın orta güney kesimindeki Kemerovo şehrinde bulunan alışveriş merkezinde önceki gün çıkan yangında çocukların da aralarında bulunduğu 64 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişiden haber alınamadığı açıklanmıştı. 

Kaynak: AA - Reuters

Etiketler: yangın, Putin
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