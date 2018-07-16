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Putin'den Trump'a esprili yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a yanında getirdiği bir futbol topunu hediye etti.

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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki tarihi zirve sona erdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaklaşık 2 saatlik baş başa görüşmenin ardından kamera karşısına geçti.

Trump ile Putin arasındaki ilk zirve toplantısında yeni diyalog ve işbirliği çağrıları yapıldı.

Basın toplantısına, Putin'in Trump'a top hediye etmesi de damgasını vurdu. Trump'a Suriye'yle ilgili topun artık Rusya tarafında olduğu hatırlatıldı. 

Putin, yanında getirdiği Dünya Kupası’nda kullanılmış bir futbol topunu Trump'a uzatarak, "Artık top sizde" dedi.

"Futboldan konuşmuşken, bu topu size hediye ediyorum. Top şimdi sizin sahanızda. 2026 yılında ev sahipliği yapacağınız dünya kupası için."

Trump, Rusya'yı Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı için övdü, topu oğlu Barren'a hediye edeceğini söyledi ve kendisini dinleyen eşi Melania Trump'a attı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, Putin, Dünya Kupası, abd
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