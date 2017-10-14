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Putin'den Suriye için uluslararası topluma çağrı

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Uluslararası toplumun, Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılandırılması konusunu değerlendirmeye başlaması gerek." dedi.

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Putinden Suriye için uluslararası topluma çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası topluma, Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılandırılması konusunu değerlendirme çağrısı yaparak "Bölge ülkelerinin de bu konuda etkin bir rol üstlenmesi gerekiyor." dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın da katıldığı Parlamentolararası Birlik (PAB) 137. Genel Kurulu açılışında konuşan Putin, Türkiye ve İran ile Astana görüşmeleri sayesinde Suriye'de 4 adet gerilimi azaltma bölgesinin kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını hatırlattı.

"Atılan adımlar sayesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ön ayak olundu"

Bu sayede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye hükümeti ve muhalefet arasında diyalog şartlarının oluştuğunu anlatan Putin, "Atılan adımlar sayesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak, terörizmden arındırılmasına ön ayak olundu." diye konuştu.

Uluslararası toplumun, Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılandırılması konusunu değerlendirmeye başlaması gerektiğini savunan Putin, "Bölge ülkelerinin de bu konuda sosyoekonomik, yasama dahil Suriye'deki kurumların güçlendirilmesi için etkin bir rol üstlenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, terörizmle mücadele konusunda çifte standartlı davranılmaması gerektiğine işaret ederek "Rusya, gerçek ortaklıkların kurulduğu bir yapı içerisinde terörizmle mücadele etmeye devam edecek.” dedi.

Etiketler: suriye, Putin
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