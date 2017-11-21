Putin'den Soçi Zirvesi öncesi telefon trafiği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin ile Trump'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat görüştü.

Görüşmede, Suriye başta olmak üzere İran, Kuzey Kore, Afganistan ve Ukrayna konuları ele alındı.

Putin ve Trump geçen hafta Vietnam’da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi çerçevesinde gayrı resmi görüşmeler gerçekleştirmişti.

Soçi'deki Suriye zirvesi öncesinde Trump ve Putin görüşmesinin gerçekleşmesi dikkat çekti.

Putin, Kral Selman ile de telefon görüşmesi yaptı

Putin ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile ağırlıkla enerji işbirliğinin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Suriye’de teröristlere karşı verilen mücadelenin başarıya ulaşmasıyla Ortadoğu’da şekillenen durumu, bölgede uzun vadeli çözüme yönelik atılacak adımları değerlendirdiler.

Putin görüşmede, Riyad’da 22-24 Kasım’da toplanacak Suriyeli muhaliflerin de bu süreci destekleyeceklerine yönelik beklentilerini iletti.

Görüşmede ayrıca petrol ve doğalgaz piyasalarında Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin artarak devam edilmesi konuşuldu.

Netanyahu ve Sisi ile ayrı ayrı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda Suriye’yi görüştü.

Putin, Mısırlı ve İsrailli liderlerle Suriye'de sona yaklaşan askeri operasyonlarla ilgili durumu değerlendirdi.

Soçi’de yarın Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye’nin ele alınacağı toplantıya yönelik de görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Sisi görüşmede, Rusya’nın Suriye krizinin çözümünde üstlendiği rol için Putin’e teşekkür etti, Netanyahu ile Putin’in ise Suriye’nin güneyindeki gerilimi azaltma bölgelerini istişare etti.

Kaynak: TRT Haber/ AA