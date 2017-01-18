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Buradasınız : » » Putin'den, Obama'ya suçlama

Putin'den, Obama'ya suçlama

Putin, Amerikan Başkanı Barack Obama'yı, 20 Ocak'ta görevi devredeceği Donald Trump'ın meşruiyetini zedelemekle suçladı.

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Putinden, Obamaya suçlama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Moskova'da görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Koltuğunu Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Amerikan Başkanı Obama'yı eleştiren Putin,
"Bazı insanlar veda etmeden gider, bazıları ise veda etmesine rağmen gitmez. Obama yönetimi ikinci gruba dahil" dedi.

"Seçimler Trump'ın zaferiyle sonuçlanmasına rağmen devam eden politik bir mücadele gözlemliyoruz" diye konuşan Putin, bu mücadelenin amaçlarından birisinin seçilmiş başkanın meşruiyetini zedelemek; diğerinin ise Trump'ın iç ve dış vaatlerini yerine getirememesi için elini kolunu bağlamak olduğunu savundu.

Rus hackerlerin Amerikan seçimlerine müdahil olduğu ve Rus istihbaratının Trump hakkında dosya tuttuğu haberlerini hatırlatan Putin, bu tür uydurma haberleri ortaya atanların hiçbir ahlaki değerlerinin bulunmadığını dile getirdi.

Bunların yalan haberler olduğunu iddia eden Putin, "Trump'ı tanımıyorum. Kendisiyle görüşmedim. Uluslararası arenada ne yapacağını bilmiyorum. Bu nedenle onu korumak ya da eleştirmek için bir nedenim yok" diye konuştu.
 

Etiketler: Putin, obama, Trump
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