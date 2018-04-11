Putin'den Netanyahu'ya Suriye uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü.
Putin, Netanyahu'ya Suriye konusunda uyarı yaparak, "Suriye'yi istikrarsızlaştıracak ve güvenliği tehdit edecek adımlardan kaçının." dedi.
Duma'da düzenlenen kimyasal silah saldırısının ardından, ABD Başkanı Donald Trump Esed rejimini, "Büyük bedel ödeyecekler." sözleriyle tehdit etmişti.
Ancak Duma'daki saldırının ardından ilk hamle İsrail'den gelmişti. Humus yakınlarındaki Tayfur-4 hava üssü füzelerle vurulmuştu.
Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.
Kaynak: TRT Haber, REU