Putin'den NATO'ya misilleme uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da Rusya’nın daimi temsilcileri ve büyükelçiler toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin dış politikasını değerlendirdi.

Putin, Avrupa'da güvenlik ve istikrarın anahtarının iş birliğini genişletmekten geçtiğini söyledi.

"Avrupa'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasının anahtarı, şu anda gerçekleşmekte olan NATO'nun yeni üslerini ve askeri altyapısını Rusya sınırlarına konuşlandırmak değil, iş birliğini genişletmek ve güveni yeniden sağlamaktır. Rusya’ya doğrudan tehdit oluşturan benzer saldırgan adımlara aynı oranda tepki göstereceğiz."

Putin, Ukrayna ve Gürcistan’ı NATO’nun askeri yörüngesine dahil etmek için çaba sarf edenlerin de sorumsuz politikalarının olası sonuçlarını düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya-ABD ilişkileri

Rusya-ABD ilişkileri ile ilgili de konuşan Putin, ortak zemin bulmak için birlikte çalışmayı amaçlayan başka olumlu gündeme ihtiyaç olduğunu ABD Başkanı Donald Trump ile de konuştuklarını hatırlattı.

"Görüşlerimizdeki tüm farklılıklarla Rus-Amerikan ilişkilerinin son derece, tatmin edici olmayan bir durumda olduğu görüşüne vardık. (Rusya-ABD ilişkileri) Bir çok açıdan Soğuk Savaş döneminden bile daha kötü."

"Yıllarca biriken sorunların birkaç saat içinde çözüleceğine inanmak saflık"

Yıllar boyunca biriken sorunların birkaç saat içinde çözüleceğine inanmanın saflık olacağını kaydeden Putin, yine de olumlu değişimlere giden yolun hala devam ettiğine inandığını vurguladı.

Trump ile görüşmenin başarılı ve yararlı olduğuna dikkat çeken Putin, ilişkilerin geleceğiyle ilgili olarak "Elbette olayların nasıl gelişeceğini göreceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran nükleer programından çekilmesi

Putin, ABD'nin İran nükleer programından tek taraflı olarak çekilmesine değinerek, "Bu belge, küresel yayılma karşıtlığı için önemli bir rol oynamaktadır. Şimdi görev, bu kilit anlaşmayı korumak ve Ortadoğu'daki gerilimlerde kontrolsüz artışı önlemektir." dedi.

"Kuzey Akım projesi ticari ve ekonomik"

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin tamamen ticari ve ekonomik olduğunu ifade eden Putin, bu projede hiçbir politik dayanak ve gizlilik olmadığını belirtti.

Kaynak: AA