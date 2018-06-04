"Putin'den Kuzey Kore lideri Kim'e davet" iddiası

Yonhap ajansının Rus RIA Novosti ajansına dayandırdığı haberde davetin, Putin'in, geçen hafta Kuzey Kore'yi ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov aracılığıyla Kim'e iletilen mektubuyla yapıldığı duyuruldu.

Lavrov tarafından iletilen mektupta, Rus Devlet Başkanı'nın, Kore Yarımadası'yla ilgili meselelerin çözümüne dair harekete geçilmesinde son günlerde izlenen diplomasinin başarısı için "iyi dileklerini" ifade ettiği aktarıldı.

RIA bu sabah yaptığı başka bir haberde, Kuzey Kore ve Rusya zirvesi için ilk adımın atıldığını ve iki ülke liderinin Eylül ayında bir zirve yapacağını yazmıştı.

TASS haber ajansı da daha önce, Lavrov'un ziyareti sırasında Kim'i Rusya'ya davet ettiğini belirtmişti. Kim'in, Putin'in davetini kabul edip etmediği henüz bilinmiyor. Lavrov - Kim görüşmesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 31 Mayıs'ta, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 70’inci yılında iki ülke arasındaki iş birliğinin ele alındığı kaydedilirken, tarafların, Kore Yarımadası ile ilgili son gelişmeler konusunda da görüş alışverişi yaptıkları ifade edilmişti.

Kaynak: AA