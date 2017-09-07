  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Putin'den Kuzey Kore-ABD krizine ilişkin açıklama

Putin'den Kuzey Kore-ABD krizine ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore etrafında şekillenen krize de değinerek ABD yönetiminin, yükselen siyasi tansiyonu düşürme isteğini gördüklerini belirtti.

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Putinden Kuzey Kore-ABD krizine ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile yaşanan zorluklara rağmen ExxonMobil ile çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak "ExxonMobil'in eski patronu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın olumsuz adımlarına rağmen iş birliği devam edecek. Dostluk Nişanı verdiğimiz Tillerson, zamanla kendisine kötü bir çevre edindi." dedi.

Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen "Doğu Ekonomi Forumu"nda açıklamalarda bulunan Putin, Rusya'nın ABD'deki binalarında yapılan aramalara rağmen, Tillerson'ın eski şirketi ExxonMobil de dahil olmak üzere Amerikan şirketleriyle iş birliğine devam edeceklerini söyledi.

Putin, Rusya'nın Tillerson'a Dostluk Nişanı verdiğini anımsatarak "Ancak Tillerson, Washington'da kendisine kötü bir çevre edindi. Dostluğun rüzgarıyla Tillerson'ın sonunda doğru yolu bulacağını umuyorum." diye konuştu.

Putin, Kuzey Kore etrafında şekillenen krize de değinerek ABD yönetiminin, yükselen siyasi tansiyonu düşürme isteğini gördüklerini belirtti.

Krizin çözümünde sadece diplomasinin kullanılması gerektiğini yineleyen Putin, "Kimsenin, durumun daha da kötüye gitmesini istemediğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya sitesi Facebook üzerinden paylaşılan bir videoda, Rusya tarafından boşaltılan San Francisco Konsolosluğu binasının FBI ajanları tarafından arandığı iddia edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Rus diplomatik tesislerinde arama yapma kararını yasa dışı ve hasmane bir tutum olarak nitelemişti.

Etiketler: Putin, abd, Kuzey Kore, Trump
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