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Putin'den hava savunma sistemlerini delebilecek füze talebi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığı'nan tüm hava savunma sistemlerini delebilecek füzeler geliştirilmesini istedi.

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Putinden hava savunma sistemlerini delebilecek füze talebi
Rusya'nın başkenti Moskova'da Savunma Bakanlığı genişletilmiş yıl sonu değerlendirme toplantısına katılan Putin, burada yaptığı konuşmada, Rusya sınırına yakın bölgeler başta olmak üzere dünyada askeri-politik güç dengesindeki değişimlerin iyi analiz edilmesi ve gerekli planlamaların zamanında yapılması gerektiğini söyledi.
 
Putin, "Stratejik nükleer güçlerin potansiyelini, mevcut ve geliştirilen tüm hava savunma sistemlerini delebilecek füzelerle güçlendirmemiz gerekiyor. Diğer güçlerimizi de Rusya'ya yönelik her tür askeri tehdidi etkisiz hale getirebilecek seviyeye çıkartmalıyız." ifadesini kullandı.
 
Suriye'de kullanılan Rus silahlarının "kendilerini ispat ettiğine" işaret eden Putin, bunun, askeri-teknik alanında işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını, ayrıca yabancı ülkelerin Rus silahlarına ilgisinin arttığını belirtti.
 
Putin, "Bugün sahip olduğumuz askeri güç, coğrafi, tarihi ve toplumsal faktörler göz önüne alındığında Rusya'nın potansiyel tüm tehditlerden daha güçlü olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz." diye konuştu.
 
Rusya Devlet Başkanı öte yandan bir anlığına bile rehavete kapılmaları halinde bu durumun çabucak değişebileceği uyarısında bulundu.
Etiketler: Putin, hava savunma sistemleri, füze talebi
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