Putin'den Filistin Devlet Başkanı Abbas'a mesaj

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a mesaj gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verme konusundaki tutumunu sürdürdüğünü bildirdi.

Putin mesajında, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan ve Ortadoğu Dörtlüsü'nde yer alan Rusya, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verme konusundaki ilkesel tutumunu vurguluyor" ifadesini kullandı.

Rusya lideri, Ortadoğu'daki çatışmaya; uluslararası meşruiyet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile Arap barış girişimine uygun olarak adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Putin, bu kapsamda İsrail'in 1967'de başladığı Arap topraklarına yönelik işgalinin sona ermesi ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerektiğini kaydetti.

Filistin'de ulusal uzlaşıya desteğini vurgulayan Putin, Filistin ile ekonomik bağları güçlendirmeye hazır olduklarını da belirtti.

TRT HABER