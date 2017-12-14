Putin'den ABD'ye: Suriye'den Irak'a kaçan teröristleri vurmuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl gerçekleştirdiği büyük yıl sonu basın toplantısı için bin 600'den fazla gazetecinin karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Bir gazeteci, Rus Devlet Başkanı'na, ülkesinin 2015'te Suriye'de başlattığı operasyonun zaferle sonuçlandığını söylemesine rağmen neden hala ülkede asker bulundurduğunu sordu. Buna karşılık Putin, "Suriye'de terörist grupların çoğu yenilgiye uğratıldı. Sahadaki askeri birimlerimiz sayesinde güvenlikle ilgili sorunlar giderildi" dedi.

Putin, "Bazı teröristlerin Suriye'den Irak'a kaçtığını görüyoruz. ABD, Rusya'nın verdiği istihbaratı görmezden geliyor. Neden? Çünkü daha sonra Esed'e karşı kullanmak isteyebileceğini öngörerek onları vurmuyor. Bu teröristlere göz yumuyor. En basit ama aynı zamanda en tehlikeli durum" diye de ekledi.

"Hayvanlar gibi dövüşmeye son vermeliyiz"

Putin'in gündeminde, Amerikan seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları da vardı. Amerika'da geçen yıl yapılan seçimlere müdahale ettikleri yolundaki suçlamaların, bizzat Amerika'ya hasar verdiğini söyledi.

Rus Devlet Başkanı Putin, basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj gönderdi, "Hayvanlar gibi dövüşmeye artık son vermeliyiz" dedi.

"Kimseyle silahlanma yarışına girmeyeceğiz"

Putin, nükleer füze başlıklarının azaltılmasını öngören 'Start Anlaşması'ndan çekilmeyeceklerini de ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'ni anlaşmadan fiili olarak çekilmekle suçladı.

Rusya olarak kimseyle silahlanma yarışına girmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

"Felaketle sonuçlanır"

Kuzey Kore'nin nükleer devlet statüsünü kabul etmediklerini de duyuran Putin, bununla birlikte Amerika'nın Pyongyang politikasının ters teptiğini savundu.

Putin, Washington'ı uyararak, "Tek seferde Kuzey Kore'deki bütün hedefleri vuramazsınız" dedi.

Kuzey Kore'ye düzenlenecek bir saldırının felaketle sonuçlanacağını anlattı, tarafları sağduyu ve itidalli davranmaya çağırdı.

Putin'in yıllık basın toplantısı geçen yıl 4 saate yakın sürmüştü.

Kaynak: TRTHABER, Reuters