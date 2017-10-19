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Buradasınız : » » Putin'den ABD'ye sert uyarı!

Putin'den ABD'ye sert uyarı!

Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi halinde derhal benzer bir karşılık veririz" dedi.

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Putinden ABDye sert uyarı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan (INF) çekilmesi halinde derhal benzer bir karşılık vereceklerini bildirdi.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Valday Forumu'nda konuşan Putin, bugüne kadar Rusya'nın INF'ye tümüyle uyduğunu savundu.

Rusya'nın yeni füzeler geliştirerek antlaşmaya uymamakla suçlandığını öne süren Putin, "Havadan ve denizden geliştirdiğimiz sistemler olmasaydı buna gerek kalabilirdi. Ancak bu antlaşma sadece karada kullanılan sistemleri kapsıyor." dedi.

ABD'nin antlaşmadan çekilmesi halinde derhal benzer bir karşılık vereceklerini belirten Putin, "Antlaşma imzalanmadan önce ABD'nin denizden ve havadan kullanabileceği sistemler vardı. Bu nedenle antlaşma aslında Sovyetler Birliği'nin silahsızlanmasına yönelikti." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın artık Kalibir ve benzer sistemleri geliştirdiğine işaret ederek, "Artık denge sağlandı." diye konuştu.

INF, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin eski Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 8 Aralık 1987'de imzalanmıştı.

Etiketler: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, abd
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