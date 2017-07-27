Putin'den ABD'ye sert eleştiri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD tarafından Rusya'ya yönelik olası yeni yaptırım hamlesini "son derece kötücül bir adım" olarak nitelendirerek, "Yaptırımlara karşı sabırlı davranıyoruz, ancak bu kabalığa karşı cevap vermek zorunda kalacağımız zaman yaklaşıyor." dedi.

Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile bir araya geldiği Finlandiya'nın Savonlinna şehrinde, ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan yeni yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin yeni yaptırım hamlesinin "son derece kötücül bir adım" olduğunu ifade eden Putin, "ABD içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle Rusya ile ilişkilerini böyle feda ediyor olmaları üzücü bir durum. İki ülke birlikte hareket ederek çok daha kritik sorunların üstesinden gelebilirdi." diye konuştu.

ABD'yi, yaptırımları kullanarak jeopolitik ve ekonomik avantaj elde etmeye çalışmakla suçlayan Putin, "Yeni olası yaptırımlara karşı cevabımızı, Washington'un değerlendirdiği tasarının son haline göre vereceğiz. Yaptırımlara karşı sabırlı davranıyoruz, ancak bu kabalığa karşı cevap vermek zorunda kalacağımız zaman yaklaşıyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı, Rusya karşıtı argümanların, ABD'nin iç politika meselelerinde bir araç olarak kullanıldığını da savunarak, Rusya karşıtlığının, ABD Başkanı Donald Trump ve politik rakipleri arasındaki çekişmenin sonucu olduğunu iddia etti.

ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen yeni tasarı, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiriyor. Tasarıya göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'ya mevcut yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre'nin onayını alması gerekiyor.

Söz konusu tasarının yasalaşabilmesi için önce Senato'da kabul edilmesi, ardından da ABD Başkanı Trump'ın onayını alması gerekiyor.