Putin yemin törenine Rus yapımı makam aracıyla gitti

Alman üretimi Mercedes kullanan Putin, bu kez Rus yapımı ve "Kortej" adı verilen yerli aracıyla yola çıktı.

"Batı ile artan gerginliklere karşı vatanseverlik cevabı" olarak da yorumlanan yerli makam aracı, Rusya Otomobil ve Motorlar Araştırma Enstitüsü (NAMİ) tarafından yapıldı.

Putin, Rusya'nın ithal mallara ve teknolojiye bağımlılığını azaltmasını istiyordu. Batı ülkeleri tarafından Rusya'ya yaptırımların artmasıyla Putin'in bu talebine yönelik çalışmalar hız kazandı.

Devlet görevlilerine makam aracı hazırlayan NAMİ, ilk yerli makam aracı fikrini ortaya attığında, Putin’in tepkisi "Gerçekten yapacak mısınız? Hadi yapın da görelim" olmuştu.

"Kortej"in üretimi için 2013’ten beri 197 milyon dolar harcandı.

Kaynak: Reuters