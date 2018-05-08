  • 08 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.274
    EURO 5.098
  • BIST 100666.98
    ALTIN 180.441
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Putin yemin törenine Rus yapımı makam aracıyla gitti

Putin yemin törenine Rus yapımı makam aracıyla gitti

Rusya'da Mart ayında dördüncü kez Başkanlığa seçilen Vladimir Putin, dün yemin törenine giderken ilk kez kullandığı Rus yapımı makam aracıyla dikkat çekti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Putin yemin törenine Rus yapımı makam aracıyla gitti

Alman üretimi Mercedes kullanan Putin, bu kez Rus yapımı ve "Kortej" adı verilen yerli aracıyla yola çıktı.

"Batı ile artan gerginliklere karşı vatanseverlik cevabı" olarak da yorumlanan yerli makam aracı, Rusya Otomobil ve Motorlar Araştırma Enstitüsü (NAMİ) tarafından yapıldı.

Putin, Rusya'nın ithal mallara ve teknolojiye bağımlılığını azaltmasını istiyordu. Batı ülkeleri tarafından Rusya'ya yaptırımların artmasıyla Putin'in bu talebine yönelik çalışmalar hız kazandı.

Devlet görevlilerine makam aracı hazırlayan NAMİ, ilk yerli makam aracı fikrini ortaya attığında, Putin’in tepkisi "Gerçekten yapacak mısınız? Hadi yapın da görelim" olmuştu.

"Kortej"in üretimi için 2013’ten beri 197 milyon dolar harcandı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yerli makam aracı, yemin töreni, rusya, Putin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER