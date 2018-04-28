Putin, yazısını okuyamayınca kendini ti'ye aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kameralar karşısında zor anlar yaşadı. Olay, Yasama Konseyi üyeleriyle görüşme sırasında gerçekleşti.

Putin, senatör ve vekillerin verdiği tekliflere daha sonra yanıt vermek için söylediklerini not aldı. Ancak söz ona gelince, ne yazdığını anlamak için bir süre yazdıklarını inceledi.

Yine de yazdıklarını okuyamayınca kendini ti'ye alan Vladimir Putin şunları söyledi:

"Kargacık burgacık yazdım, şimdi kendim okuyamıyorum. Aceleden, çok sayıda ilginç teklif vardı"

Putin bu sözleriyle salondakileri de gülümsetti.

Kaynak: TRT Haber

