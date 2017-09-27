  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Putin yarın Türkiye'ye geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma ziyareti amacıyla yarın Türkiye’ye gelecek.

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Putin yarın Türkiyeye geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma ziyareti amacıyla yarın Türkiye’ye gelecek. Vladimir Putin, Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde, başta Suriye ve S-400 Füze Savunma Sistemi alımı olmak üzere, çeşitli ikili ve bölgesel konular ele alınacak.

Putin'in Ankara temasları sırasında, Rusya, Türkiye ve İran tarafından Suriye'de oluşturulan çatışmasızlık bölgelerindeki son durum değerlendirilecek.

Irak’ın kuzeyindeki gayrimeşru tartışmalı referandum da gündemde olacak.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi, görüşülecek öncelikli konular arasında...

Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.

Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde gelinen son durum ile Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili çalışmalar da, görüşmenin önemli gündem maddeleri. 

Etiketler: Putin, rusya, erdoğan putin görüşmesi, cumhurbaşkanı erdoğan, putin türkiye ziyareti
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