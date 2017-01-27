Putin ve Trump telefonda görüşecek

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ve Trump'ın bugün telefonda görüşmesinin planlandığını söyledi.

Peskov, daha önce ABD basınında çıkan Putin ve Trump'ın cumartesi günü telefonda görüşeceği yönündeki haberlerin sorulması üzerine "Evet, bu bilgiyi onaylıyorum" ifadesini kullandı.

Trump, seçim kampanyası döneminde Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesi konusunda ılımlı mesajlar vermiş, Moskova ise Washington'dan adım atılması durumunda diyaloğa hazır olduğunu duyurmuştu.