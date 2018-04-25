Putin ve Sarkisyan, Ermenistan krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, telefon görüşmesi yaptı.

Ermenistan'da yaşanan kriz, Putin ile Sarkisyan'ın gündemindeydi.

İki lider, görüşmede, krizin çözümü için Ermenistan'daki tüm siyasi odakların, gayret ve sorumluluk göstermesi gerektiğini söyledi.

Putin ve Sarkisyan tüm taraflar arasında, anayasaya tam anlamıyla bağlı bir şekilde yapıcı görüşmelerin başlamasında görüş birliğine vardı.

Ermenistan'da muhalifler, 13 Nisan'da Serj Sarkisyan'ın başbakanlığa aday gösterilmesiyle, Liberal siyasi güçlerin oluşturduğu Elk (Çıkış) koalisyonu üyesi, Milletvekili Nikol Paşinyan'ın öncülüğünde protesto gösterilerine başlamıştı. Başbakan Sarkisyan, protestolar üzerine istifa etmişti.

Kaynak: AA