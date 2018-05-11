Putin ve Merkel nükleer anlaşmanın devamından yana

ABD’nin İran’ın nükleer programıyla ilgili anlaşmadan tek taraflı çekilmesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in gündemindeydi.

İki lider, telefonda uluslararası ve bölgesel güvenlik açısından anlaşmayı korumanın önemini konuştu.

Ayrıca Merkel ve Putin, Ukrayna krizi ve buna bağlı olarak Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) koruması altında Birleşmiş Milletler (BM) misyonununu da konuştu.

Normandiya Formatı’nda etkin bir çalışmanın sürdürülmesinde anlaşıldı.

Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Almanya’nın Aachen şehrinde yapılan görüşmeyle ilgili Putin’i bilgilendirdi.

Suriye meselesinin yanı sıra 18 Mayıs’ta Merkel’in Soçi’ye yapacağı ziyaretle ilgili hazırlıklar da ele alındı.

Trump'ın nükleer anlaşma kararı

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Trump aynı zamanda, İran'ın nükleer tehdidine karşı yeni bir süreç için çalışabileceklerini sözlerine ekledi.

Kendi şartlarının geçerli olacağı, "Sil baştan bir nükleer anlaşma" sinyali verdi. Konuşmasının ardından, İran yaptırımlarının yeniden uygulanmasının önünü açan başkanlık kararnamesini imzaladı.

Diğer beş ülke ile devam

Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya, 14 Temmuz 2015 tarihli İran Nükleer Anlaşması'na imza atan diğer ülkeler.

Bu 5 ülke, Ocak 2016'ta yürürlüğe giren anlaşmanın eksiklerinin giderilerek korunmasından yana.

Kaynak: AA