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Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile telefonda görüştü.

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Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile telefonda görüştü

Kremlin, görüşmede Ukrayna krizine yönelik Normandiya Formatı'ndaki görüşmelerin ele alındığını, Minsk Anlaşması'nın öneminin vurgulandığını açıkladı.

Buna göre Putin, Donbas'ta gerilimin artması ve sivil kayıpların meydana gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İki liderin, Ukrayna'nın doğusunda Rusya'nın inisiyatifiyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü tarafından korunmasına dair konuyu da tartıştığı vurgulandı.

Ayrıca, Rusya ve Ukrayna insan hakları temsilcilerinin tutuklular hakkında yaptığı görüşmeye değinildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ukrayna, Putin, Poroşenko, rusya
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