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Putin, Trump'la görüşmeye hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la bir zirvede görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

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Putin, Trumpla görüşmeye hazır

Çin'de Şandong eyaletine bağlı Çingdao kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ne katılan Putin, Trump'ın yenilenen silah yarışı konusundaki endişelerine katıldığını ifade ederek, bu meselenin kapsamlı bir tartışmayla ele alınması gerektiğini belirtti. 

Putin, Washington da hazırsa Trump'la bir araya gelmekten memnun olacağını, Avusturya dahil bazı ülkelerin böyle bir zirveye ev sahipliği yapma önerisi getirdiğini vurguladı.

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirdi

Öte yandan Vladimir Putin konuşmasında, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesini de eleştirdi.

ŞİÖ üyelerinin ABD'nin bu tutumundan endişe ettiğini dile getiren Putin, kararın bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabileceğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı, Moskova yönetiminin nükleer anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, Şanghay İşbirliği Örgütü, rusya, Putin, nükleer, iran, abd
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