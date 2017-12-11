Putin: Trump'ın Kudüs kararı, çatışmanın fitilini ateşleyebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Sputnik'in haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin-İsrail krizinin çözümü için tüm tarafların çıkarlarıyla örtüşen uzun vadeli ve adil anlaşmaların yapılması gerektiğini, bunun dışındaki adımların çatışmanın fitilini ateşleyebileceğini belirtti.

Putin, "Ülkelerimiz, Kudüs'ün statüsü de dahil olmak üzere tüm ihtilaflı konularda Filistin ve İsrail arasındaki doğrudan diyaloğun en kısa sürede yeniden başlamasından yana. Her iki tarafın çıkarlarıyla örtüşen uzun vadeli ve adil anlaşmalara ihtiyaç var. Elbette bu anlaşmalar, uluslararası toplumun daha önce aldığı kararlara uymak zorunda" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuyla ilgili daha önce aldığı tüm kararları desteklediğini de kaydeden Rus lider, Filistin ve İsrail arasında diyaloğu öngörmeyen her türlü adımın çözüme katkı sunmayacağını, aksine çatışmayı teşvik edeceğini vurguladı.

Kaynak: Sputnik