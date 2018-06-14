Putin, Trump-Kim zirvesini değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katılmak için Moskova'ya giden Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Konseyi Kim Jong-nam ile görüştü.
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Görüşmede yaptığı konuşmada Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Singapur'daki zirvede bir araya gelmelerini değerlendirdi.
Putin, Trump-Kim görüşmesinin sonuçlarını takdir etti
İki liderin görüşmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Putin, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin sonuçlarını çok takdir ediyoruz." dedi.
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Bu görüşme sayesinde dünyaya ağır sonuçları olabilecek askeri çatışmaya sebep olabilecek bir senaryonun ertelendiğini ifade eden Putin, "Görüşme sayesinde tüm sorunları barışçıl ve diplomatik yollarla çözme umutları ortaya çıktı." diye konuştu.
Ayrıca Putin, Kuzey Kore lideri Kim'e yaptığı Rusya davetini yineledi.
Kaynak: AA