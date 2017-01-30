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Putin Trudeau'ya taziye mesajı gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kanada'da bir camiye yapılan terör saldırısı nedeniyle, Kanada Başbakanı Trudeau'ya taziye mesajı gönderdi.

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Putin Trudeauya taziye mesajı gönderdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec'te dün bir camiye yapılan terör saldırısı nedeniyle, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya taziye mesajı gönderdi.
 
Rus basınında yer alan mesajında Putin, ibadet etmek için camiye toplanan insanların öldürülmesinin insanlık dışı bir suç olduğunu bildirdi.
 
Putin, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerini iletti.
 
Kanada'nın Quebec eyaletinde İslam Kültür Merkezi'nde yatsı namazı için toplanan cemaati hedef alan ve 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. AA
 
Etiketler: vladimir putin, rusya, Kanada, camide terör saldırısı
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