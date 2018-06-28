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Putin: Suriye'den bin 140 askeri personel ve 13 savaş uçağını geri çektik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son birkaç günde Suriye'den bin 140 askeri personel ve 13 savaş uçağını geri çektiklerini açıkladı.

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Putin: Suriyeden bin 140 askeri personel ve 13 savaş uçağını geri çektik

Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, Kremlin’de askeri okulların mezuniyet resepsiyonunda konuştu.

Putin, Suriye’den bir kısım Rus askeri birliklerinin ve araçlarının geri çekildiğini belirtti.

Geçen yıl Hmeymim askeri üssünü ziyaretinden sonra Rusya’nın Suriye’den askeri birliklerini çekmeye başladığını hatırlatan Putin, “Son birkaç gündür 13 uçak, 14 helikopter ve bin 140 kişi geri çekildi. Bu insanların hepsi tecrübe sahibi ve savaş deneyimi olan insanlar.” dedi.

Putin, mezun olan askeri öğrencilerin Suriye’den dönen askerlerin tecrübesinden yararlanması gerektiğini ifade etti.

Federal Mecliste, mart ayında yaptığı konuşmasında açıkladığı “Avangard” kıtalar arası hipersonik başlıklı stratejik füzeyi yakın bir zamanda üretmeye başlayacaklarını dile getiren Putin, kıtalar arası balistik füze Sarmat'ın üretimine de gelecek yıl başlayacaklarını söyledi. 

Kaynak: TRT Haber

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