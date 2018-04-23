Putin: Suriye saldırısıyla uluslararası hukuk bariz şekilde ihlal edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada, iki liderin telefon görüşmesinde, ABD ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrasında Suriye’de zorlaşan durumu görüştüğü belirtildi.

"Rus tarafı Suriye krizinin siyasi çözümüne ilave zorluklar getiren bu eylemin uluslararası hukuk kurallarını kaba bir şekilde ihlal ettiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uzmanlarının Suriye’de görev yapmasının öneminin de altı çizildi.”

Rus ve Fransız temsilcileri, BMGK’nın 2254 sayılı kararı temelinde ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonuçlarını dikkate alarak barış görüşmelerini sürdürmeleri için ortak çabalarına devam edilmesi hususunda anlaşmaya vardı.

Bu bağlamda, Putin Suriye'de bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) uzmanlarının Duma'daki görevini gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamada ayrıca, Putin’in Astana görüşmeleri ve Suriye’ye insani yardım hususlarında da Macron’a bilgi verdiği ifade edildi.

Kremlin, Putin ile Macron'un İran ile yapılan nükleer anlaşmanın sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını da belirtti. Rus ve Fransız liderlerinin İran nükleer programı konusunda kapsamlı bir ortak programın hayata geçirilmesi önerisini ele aldığı görüşmede, Macron’un gelecek ay Rusya’ya yapacağı ziyaret öncesinde ikili ilişkilere yönelik güncel konulara da değinildi.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov; ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan oluşan P5 + 1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmanın bozulmaması için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

Trump son kez uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre anlaşma, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri".

İran da tepki göstermişti

İran devlet televizyonuna konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme söylemlerine karşın, "İran Atom Enerjisi Kurumu, beklenen ve beklenmedik tüm durumlara hazır" mesajı vermişti.

Amerikan CBS televizyonuna açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda nükleer faaliyetlere yeniden başlanabileceğini söylemişti.

2015'te; ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: AA